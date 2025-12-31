  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

‘Komşusu aç iken tok yiyen bizden değildir’ diyen Peygamber’in ümmetine bu yakışır! Müslümanlar İngilizleri 4’e, zenginleri 10’a katladı

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud’dan tarihi çıkış: İsrail'in haydutluğuna Türkiye ile dur diyeceğiz

Film gibi operasyonla yakalandılar! Manisa'daki 2 milyon avroluk dev soygun aydınlatıldı

Yaş beklemeden emeklilik mümkün: SGK’nın gizli kalan erken emeklilik yolları

Kazakistan’dan LGBT yasağı: Sıra Türkiye’de

CHP'de kavga btmiyor! Zehir zemberek sözler: Özgür Özel'e oy mu verilir diyen sen değil miydin?

Hasan Ağabey’in Hakk’a yürüyüşünün 10. yılı… Başkan Erdoğan’dan Akit Medya’ya başsağlığı telefonu

İstanbullular bu akşam eve erken dönün! Valilikten beklenen kar uyarısı geldi: Megakentte buzlanma ve don tehlikesi kapıda

İsrail'in tetikçisi kuklası olmak yerine… Devlet Bahçeli’den terör örgütü SDG’ye uyarı

Putin'in resmi konutuna yönelik saldırının perde arkası aralandı! Rus General o geceyi anlattı: Ukrayna'nın hedefli ve çok katmanlı operasyonu
Aktüel Bolu’da yılbaşı öncesi kaçak göçmen denetimi
Aktüel

Bolu’da yılbaşı öncesi kaçak göçmen denetimi

Yeniakit Publisher
Özhan Yıldız Giriş Tarihi:
Bolu’da yılbaşı öncesi kaçak göçmen denetimi

Bolu’da yılbaşına saatler kala kaçak göçmenlere yönelik denetim gerçekleştirildi. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla yapılan uygulamada, çok sayıda kişinin kimlik ve ikamet bilgileri kontrol edildi.

Kentin en işlek noktalarından biri olan İzzet Baysal Caddesi’nde gerçekleştirilen denetimlerde, yılbaşı öncesinde olası risklerin en aza indirilmesi amaçlandı. Ortaklaşa yürütülen çalışmada cadde üzerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, ekipler tarafından yabancı uyruklu şahısların belgeleri titizlikle incelendi.

Denetimler kapsamında yabancı uyruklu kişiler, Göç İdaresi Başkanlığı’na bağlı kontrol aracının önünde bekletilerek kimlik ve ikamet durumlarına ilişkin kontrollerden geçirildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23