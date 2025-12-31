Bolu’da yılbaşı öncesi kaçak göçmen denetimi
Bolu’da yılbaşına saatler kala kaçak göçmenlere yönelik denetim gerçekleştirildi. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla yapılan uygulamada, çok sayıda kişinin kimlik ve ikamet bilgileri kontrol edildi.
Kentin en işlek noktalarından biri olan İzzet Baysal Caddesi’nde gerçekleştirilen denetimlerde, yılbaşı öncesinde olası risklerin en aza indirilmesi amaçlandı. Ortaklaşa yürütülen çalışmada cadde üzerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, ekipler tarafından yabancı uyruklu şahısların belgeleri titizlikle incelendi.
Denetimler kapsamında yabancı uyruklu kişiler, Göç İdaresi Başkanlığı’na bağlı kontrol aracının önünde bekletilerek kimlik ve ikamet durumlarına ilişkin kontrollerden geçirildi.