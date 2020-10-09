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Aktüel Bolu'da yakınlarının iki gündür haber alamadığı kişi evinde bulundu
Aktüel

Bolu'da yakınlarının iki gündür haber alamadığı kişi evinde bulundu

Polisin çilingir yardımıyla dairesine girmeye çalıştığı esnada kapıyı açan kişi, kısa süreli şaşkınlık yaşadı

Yeniakit Publisher
2020-10-09 13:37:47 -
Bolu'da yakınlarının iki gündür haber alamadığı kişi evinde bulundu

BOLU (AA) - Bolu'da yakınlarının iki gündür haber alamadığı kişi, polis ekiplerince evinde bulundu.

Karaçayır Mahallesi Gülez Sokak'taki apartmanda ikamet eden Yılmaz K'den (62) iki gündür haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri, Yılmaz K'nin kaldığı daireye balkon ve pencereden girmeye çalıştı.

Başarılı olamayan ekipler, çilingir yardımıyla eve girmeye çalıştıkları esnada kapıyı açan Yılmaz K. kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

Ekiplere ne yaptıklarını soran Yılmaz K'ye polisler, yakınlarının kendisinden haber alamadıkları ihbarında bulunduğunu söyledi.

Yılmaz K. rahatsız olduğu için evden çıkmadığını belirtti.

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