  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bolu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Aktüel

Bolu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-02 16:24:46 -
Bolu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde durdurulan otomobilde bir miktar uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimindeki yol uygulamasında bir otomobili durdurdu.

263 gram uyuşturucu madde ele geçirilen otomobildeki Batuhan G. (25), Eray İ. (32) ve Mutlu Ö. (28), gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan'da flaş gelişme! Paşinyan şoka girdi, karısı ise...
Dünya

Ermenistan'da flaş gelişme! Paşinyan şoka girdi, karısı ise...

Azerbaycan'ın jet cevaplarının ardından Ermenistan cephe hattında sıkıntılı günler yaşıyor. Ülkede halk, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan..
Davutoğlu'ndan kahkaha attıran çıkış: Bunu yapmasaydım, Türkiye krize girerdi
Gündem

Davutoğlu'ndan kahkaha attıran çıkış: Bunu yapmasaydım, Türkiye krize girerdi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, istifa süreciyle ilgili yaptığı açıklamada güldüren ifadeler kullandı. Davutoğlu, "İstifa etm..
Piyasalarda Trump depremi! Petrol çakıldı, altın zirveyi gördü
Ekonomi

Piyasalarda Trump depremi! Petrol çakıldı, altın zirveyi gördü

ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisinin ve eşinin koronavirüs testlerinin pozitif çıkması piyasalarda deprem etkisine neden oldu. Petrolde ka..
Satılık 2015 model BMW 5.20i
Satılık 2015 model BMW 5.20i

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay