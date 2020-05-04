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Aktüel

Bolu'da usulsüz yollarla balık avlayan 3 kişiye 32 bin 683 lira para cezası verildi

Yeniakit Publisher
2020-05-04 17:55:39 -
Bolu'da usulsüz yollarla balık avlayan 3 kişiye 32 bin 683 lira para cezası verildi

BOLU (AA) - Bolu'da usulsüz yollarla balık avladıkları gerekçesiyle yakalanan 3 kişiye 32 bin 683 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Düzce'den gelerek İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Seben Taşlıyayla Göleti'nde usulsüz yöntemlerle dönem dışı avcılık yaptığı tespit edilen 3 kişi yakalandı.

Şahıslara ait araçta yapılan aramada, 1 şişme bot, 200 kilogram sazan ve 2 bin metre ağ ele geçirildi.

Usulsüz yollarla balık avlayan 3 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan avlanma yasağı kararı ile Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet, dönem dışı avlanmak ve Karayolları ve Trafik Kanunu'na muhalefet suçlarından toplam 32 bin 683 lira para cezası uygulandı.

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