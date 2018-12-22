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Bolu'da tarihi eser operasyonu

Bolu'nun Doğancılar Köyü'nde bulunan bir eve düzenlenen tarihi eser operasyonunda, 63 adet tarihi eser niteliğine olan sikke, 29 adet tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi.

22 Aralık 2018 Cumartesi 15:41
Bolu'da tarihi eser operasyonu

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde jandarma ekiplerinin bir evde yaptığı aramada çok sayıda tarihi eser, define aramak için kullanılan malzemeler ve 3 adet kuru sıkı tabanca ile 2 adet av tüfeği ele geçirildi. Jandarma 1 kişiyi gözaltına aldı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonunda Dörtdivan ilçesine bağlı Doğancılar köyünde bir evde tarihi eser olduğu bilgisine ulaştı. Jandarma ekipleri, Cumhuriyet savcılığının talimatıyla eve baskın yaptı. Baskında 63 adet tarihi eser niteliğine olan sikke, 29 adet tarihi eser niteliğinde obje ile 3 adet kurusıkı tabanca, 15 adet mermi, 2 adet otomatik av tüfeği, 1 dedektör ve 2 adet akü ele geçirildi. Evde bulunan 1 kişi gözaltına alındı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 15:41
  1. Bolu
  2. Dörtdivan ilçesi
  3. Doğancılar köyü
  4. tarihi eser operasyonu
  5. tarihi eser kaçakçılığı

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