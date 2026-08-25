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Gündem Bolu’da sıra dışı yolcu gülümsetti: Buzağının otomobille şehir turu
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Bolu’da sıra dışı yolcu gülümsetti: Buzağının otomobille şehir turu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Bolu’da sıra dışı yolcu gülümsetti: Buzağının otomobille şehir turu

Bolu’da, bir otomobilin içerisinde yolculuk yapan buzağı görenleri hem şaşırttı hem de gülümsetti. O ilginç anlar, trafikteki başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Görenleri gülümseten olay, Bolu-Mudurnu kara yolunda kaydedildi. Kara yolu üzerinde seyir halinde olan bir otomobilin içerisindeki sıra dışı yolcu dikkat çekti. Önünde ilerleyen aracın arka koltuğunda bir buzağının taşındığını fark eden başka bir sürücü, şaşkınlığını gizleyemeyerek o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilin içinde etrafı izleyerek seyahat eden buzağının oldukça sakin olduğu görüldü. Otomobille adeta şehir turu atan buzağının görüntüleri, izleyenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu.

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