  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Fenerbahçe'de ayrılık! Yıldız futbolcu Rusya yolcusu

Duha namazı nedir? | Duha namazı nasıl kılınır?

Bayram namazı evde kılınır mı? | Bayram namazı nasıl kılınır?

Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı arasında önemli görüşme

Bayram namazı kılınacak mı? | Camide bayram namazı kılınacak mı?
için kalan
Aktüel

Bolu’da, parke taşları yerini ‘sıcak asfalta’ bırakıyor

Bolu Belediyesi mahallelerde yapılaşması bitmiş cadde ve sokaklarda ekonomik ömrünü tamamlamış kilitli parke taşlarını söküp, yerine yollarını sıcak asfaltla yeniliyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 12:41:01 -
Bolu’da, parke taşları yerini ‘sıcak asfalta’ bırakıyor

Bolu Belediyesi mahallelerde yapılaşması bitmiş cadde ve sokaklarda ekonomik ömrünü tamamlamış kilitli parke taşlarını söküp, yerine yollarını sıcak asfaltla yeniliyor.


Koronavirüs salgınına rağmen planlı çalışmalarında hız kesmeyen Bolu Belediyesi, ekonomik ömrünü tamamlamış kilitli parke taşları söküp, yolları sıcak asfalt ile yeniliyor. Şehrin tamamında yapılaşması tamamlamış tüm sokak ve caddelerin tek tek elden geçirilecek çalışmanın startı Gölyüzü Mahallesi İlhan Sokak’tan verildi.


Kaldırımlar baştan aşağı yenilendi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kısa süre önce başlatılan çalışmalar kapsamında, sokaktaki deforme kilitli parke taşları söküp, kaldırımları baştan aşağı yeniledi.


Sokağın yol altyapısındaki eksiklikleri de gideren ekipler bugün asfalt çalışmasına başladı. Asfalt ekipleri, trafiğe kapattıkları sokakta sıcak asfalt serimi gerçekleştiriyor. Çalışmaların en geç Perşembe gününe kadar tamamlanarak, İlhan Sokak yeniden trafiğe açılması hedefleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı