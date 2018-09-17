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Bolu’da otomobilin çarptığı traktör devrildi: 7 yaralı

D-100 Karayolu'nda otomobilin arkadan çarptığı traktör devrildi, 7 kişi yaralandı.

17 Eylül 2018 Pazartesi 08:12
Bolu’da otomobilin çarptığı traktör devrildi: 7 yaralı

Kaza, saat 21.00 sıralarında D-100 Karayolu Rüzgarlı Köprüsü alt geçidinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Abdurrahman Sarıkaya yönetimindeki 34 ZP 1914 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Hüseyin Özer yönetimindeki 14 DB 875 plakalı traktöre arkadan çarptı. Arkasında römork bulunan traktör devrilirken, otomobilde de büyük hasar oluştu. Kazada, araç sürücüleri ve traktörde bulunan Ebru Özer, Ümmühan Özer, Samet Taşdöver ile otomobilde bulunan Bahriye Sarıkaya ve Muhammet Yunus Sarıkaya yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ve BoluAbant İzzet Baysal Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedaviye alındı. Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan D-100 Karayolunun İstanbul istikameti araçların yoldan kaldırılmasıyla tekrar ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 08:12
  1. İstanbul
  2. Bolu
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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