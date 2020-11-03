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Aktüel Bolu'da otomobilde 87 bin 380 uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi tutuklandı
Aktüel

Bolu'da otomobilde 87 bin 380 uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-03 09:35:10 -
Bolu'da otomobilde 87 bin 380 uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi tutuklandı

BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde durdurulan otomobilde 87 bin 380 uyuşturucu hapla yakalanan Suriye uyruklu 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otoyolun Bolu kesiminde "uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine" yönelik çalışma kapsamında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Ekipler tarafından narkotik köpeğinin katılımıyla yapılan aramada, otomobilin değişik yerlerine saklanmış 87 bin 380 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan Suriye uyruklu Mehdi A. (24) ve Mahmud E. (28) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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