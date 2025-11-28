Bolu’da ormanlık alanda yangın çıktı

  • İSTANBUL
Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Gürçam Köyü yakınlarında çıkan orman yangını, köylülerin ve ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, köylülerin ve orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Mudurnu’ya bağlı Gürçam Köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden köylüler, Bolu Orman İşletme Müdürlüğü tarafından olası yangınlarla mücadele kapsamında kendilerine verilen su tankeriyle yangına hızla müdahale etti. Köylülerin yoğun çabası sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alınarak daha geniş bir alana yayılması önlendi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

