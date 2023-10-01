  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bursa’da dev cami kararı! Muhteşem fırsat için karar verildi: külliyesinde on bin kişi ibadet edebilecek!

Rögarları vatandaş açıyor! Alın size komünist yönetim

Tecavüz tazminatı ödememek için iflas başvurusu yaptılar! ABD Kilisesi tacizleri iflasla kapatıyor

Karabağ’dan 100 bin Ermeni evine döndü! İşgalciler gidiyor Erivan ağlıyor

Dün çetelerle iş tutanlar bugün devlete iftira atıyorlar! Mafya çökertiliyor Zillet kuduruyor

Nereden baksan alçaklık! Teröristlerin aracı nasıl aldığı ortaya çıktı

Ankara'daki teröristin kendini patlatma anı!

Evde çürük yumurta ve sarımsak kokusu alıyorsanız dikkat

Terör saldırı girişimiyle ilgili Hakan Fidan açıklama yaptı

Twitter'a (X) giren Tunç Soyer hayatının şokunu yaşadı!
Yerel Bolu’da ormanlara giriş yasağı kalktı
Yerel

Bolu’da ormanlara giriş yasağı kalktı

Yeniakit Publisher
2023-10-01 18:47:00 -
Bolu’da ormanlara giriş yasağı kalktı

Bolu’da orman yangınları ile mücadele çerçevesinde 15 Temmuz’dan 30 Eylül’e kadar süren ormanlara giriş yasağı kalktı.

Bolu Valiliği tarafından 15 Temmuz’dan 30 Eylül 2023 tarihine kadar ormanlara girişlerin yasaklandığı duyurulmuştu. Hava sıcaklıklarının artmasından kaynaklı meydana gelebilecek yangınların önüne geçmek adına karar alan Valiliğin belirtmiş olduğu süre bitti.

Belirlenen alanlar dışında ormanlara girişin yasak olduğu Bolu’da 77 günün ardından yasak kalktı.

Ateş yakma yasağı kaldırıldı

Ormanlar, milli ve tabiat parkları içerisinde belirlenmiş piknik alanlarında 10.00-20.00 saatleri arasında yalnızca piknik tüpü kullanılarak ateşli piknik yapılıyordu. Yasağın kalkmasıyla birlikte artık vatandaşlar Gölcük Tabiat Parkı, Yedigöller Milli Parkı, Abant Gölü Milli Parkı gibi mekanlarda mangal yapabilecek.

Ormanda yürürken buldu! Kilo kilo satmaya başladı
Ormanda yürürken buldu! Kilo kilo satmaya başladı

Yaşam

Ormanda yürürken buldu! Kilo kilo satmaya başladı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

2014'te kül olmuştu! O ormanın son hali
2014'te kül olmuştu! O ormanın son hali

Yaşam

2014'te kül olmuştu! O ormanın son hali

Kazdağları’nda orman yangını
Kazdağları’nda orman yangını

Gündem

Kazdağları’nda orman yangını

Ormanda gezerken resmen hazine buldu! Tamı tamına 37 kilo! Onu almak için millet birbirini ezdi
Ormanda gezerken resmen hazine buldu! Tamı tamına 37 kilo! Onu almak için millet birbirini ezdi

Gündem

Ormanda gezerken resmen hazine buldu! Tamı tamına 37 kilo! Onu almak için millet birbirini ezdi

Adana’da orman yangınları kontrol altına alındı
Adana’da orman yangınları kontrol altına alındı

Yerel

Adana’da orman yangınları kontrol altına alındı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23