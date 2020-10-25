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Yerel Bolu'da korkutan yangın: Çok sayıda ev cayır cayır yanıyor
Yerel

Bolu'da korkutan yangın: Çok sayıda ev cayır cayır yanıyor

Bolu Kızfındık köyünde yangın çıktı. Çok sayıda evin yandığı bilgisi geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-25 14:57:00 - 2020-10-25 14:58:43
Bolu'da korkutan yangın: Çok sayıda ev cayır cayır yanıyor

Bolu'da merkeze bağlı Kuzfındık köyünde bir evde çıkan ve çevredeki evlere sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, köydeki bir evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki evlere sıçradı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangının diğer evlere sıçramaması için önlem alan ekiplerin söndürme çalışması sürüyor. Çalışmalara köylüler de kendi imkanlarıyla destek veriyor.

Sinir krizi geçirdiler

Evlerinin yandığını gören bazı vatandaşlar sinir krizi geçirdi.

Öte yandan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da geldiği bölgede sağlık personeli hazır bekletiliyor.

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