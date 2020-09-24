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Yerel Bolu'da kazada hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar
Yerel

Bolu'da kazada hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar

Bolu'da şarampole devrilerek hurdaya dönen araçta bulunan şahıslar, kazayı mucizevi bir şekilde hafif sıyrıklarla atlattı.

Yeniakit Publisher
2020-09-24 01:25:00 -
Bolu'da kazada hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar

Bolu'da D-100 kara yolunda meydana gelen kazada hurdaya dönen araçta bulunan çift, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Edinilen bilgiye göre, D-100 kara yolunda Ankara istikametine giden İlhan A. yönetimindeki otomobil, Bolu Organize Sanayi Bölgesi mevkinde seyreden Ramazan Karaman idaresindeki otomobile çarptı.

Şarampole devrildi

Ramazan Karaman'ın kullandığı otomobil çarpışmanın etkisi ile şarampole devrilerek takla attı.

Hurdaya dönen aracın sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan eşi Emine Karaman otomobilden kendi imkanları ile çıkmayı başardı.

Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar

Kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan Ramazan ve Emine Karaman, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

İlhan A. ise kazadan yara almadan kurtuldu.

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