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Aktüel Bolu'da kavgaya müdahale eden polisi yaralayan şüpheli tutuklandı
Aktüel

Bolu'da kavgaya müdahale eden polisi yaralayan şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-09 16:45:12 -
Bolu'da kavgaya müdahale eden polisi yaralayan şüpheli tutuklandı

BOLU (AA) - Bolu'da, iki esnaf arasında park yeri nedeniyle çıkan kavgaya müdahale eden polis memurunun parmağını kıran şüpheli tutuklandı.

Dün yaşanan park yeri kavgasına müdahale sırasında direndiği polis memurunun parmağını kıran İlhan C'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından "görevli memura mukavemet" ve "yaralama" suçlamalarıyla adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

- Olay

Bolu'da iki esnaf arasında park yeri nedeniyle kavga çıktığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilmiş ve hakkında şikayet bulunan İlhan C, ifadesi alınmak için karakola götürülmek istenmişti.

Karakola gitmek istemeyen İlhan C. polise direndiği sırada yaşanan arbedede bir polis memurunun parmağının kırılmasına neden olmuştu.


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