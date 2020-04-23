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Bolu’da karantina altında 23 Nisan kutlaması

Bolu’da, Birleşik Arap Emirlikleri’nden gelerek karantina altına alınan 353 Türk vatandaşı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kaldıkları odaların camından İstiklal Marşı’nı okuyarak kutladı.

2020-04-23 21:42:56 -
Bolu’da karantina altında 23 Nisan kutlaması

Bolu’da, Birleşik Arap Emirlikleri’nden gelerek karantina altına alınan 353 Türk vatandaşı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kaldıkları odaların camından İstiklal Marşı’nı okuyarak kutladı.


Birleşik Arap Emirlikleri’nden Ramazan ayı ve bayramı için Türkiye’ye gelen 353 Türk vatandaşı, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Kampüsü’nde bulunan Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Hayreddin Tokadi Kız Öğrenci Yurdunda karantinaya alındı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı karantina altında geçiren vatandaşlar, tüm ülkede olduğu gibi saat 21.00’de Türk bayraklarıyla pencerelere çıkarak İstiklal Marşı okudu.


Yurtta görevli olan polis ekiplerinin de katıldığı organizasyonda karantinadaki vatandaşlar dakikalarca Türk bayraklarını sallayarak marşlar ve şarkılarla 23 Nisan’ı kutladı.

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