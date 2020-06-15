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Bolu’da kaçak kazıyla ilgili 6 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı

Bolu’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan kaçak kazı operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 17:26:29 -
Bolu’da kaçak kazıyla ilgili 6 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı

Bolu’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan kaçak kazı operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Göynük’te organize bir şekilde kaçak kazı yapılacağı bilgisine ulaştı. Gelen bilgileri değerlendiren jandarma ekipleri, operasyon başlattı. Yapılan operasyonda 2 araç durdurularak arama yapıldı. Araçta yapılan aramalar sonucunda 8 adet dedektör, 1 adet GPS cihazı, 2 adet güç kaynağı ele geçirildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan 6 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

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