  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bolu'da kaçak kazı yapan 10 kişi suçüstü yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-06-19 15:12:13 -
Bolu'da kaçak kazı yapan 10 kişi suçüstü yakalandı

BOLU (AA) - Bolu'da define bulmak amacıyla izinsiz kazı yapan 10 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mudurnu ilçesinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Kaçak kazı yapılan alana giden Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10 şüpheliyi kazı malzemeleriyle suçüstü yakaladı.

Kazıda kullanılan malzemelere el koyan ekipler, şüpheliler hakkında yasal işlem başlattı.

Şüphelilerin define bulmak amacıyla 1 hafta uğraşarak, 15 metre derinliğinde çukur kazdığı ve çukura merdivenle inip çıktığı öğrenildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı