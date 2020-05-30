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Aktüel

Bolu’da, jandarma ekipleri yorgun düşen yavru geyiği elleri ile besledi

Bolu’da, jandarma ekipleri, Yukarıkınık köyünde bitkin halde buldukları yavru geyiği, biberonla besledikten sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 19:45:29 -
Bolu’da, jandarma ekipleri yorgun düşen yavru geyiği elleri ile besledi

Bolu’da, jandarma ekipleri, Yukarıkınık köyünde bitkin halde buldukları yavru geyiği, biberonla besledikten sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.


Olay, Bolu’nun Göynük ilçesinde bağlı Yukarıkınık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köylüler ormanlık alanda bitkin düşmüş bir yavru geyik buldu. Geyiğin hareket edemeyecek durumda olduğunu fark eden köylüler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.


Köylülerin söylediği noktaya gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yavru geyiğin üzerini montla örtüp, biberona koydukları sütle beslediler. Geyiğin hareket edecek duruma gelmesi üzerine jandarma ekipleri, araçla taşıdıkları yavruyu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim etti.

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