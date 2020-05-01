Bolu’da, filyasyon testleri sonucu 5 kişide korona virüs tespit edildi

Bolu’da, sağlık ekipleri tarafından yapılan son filyasyon testlerinde, 5 kişinin korona virüse yakalandığı açıklandı.

Korona virüs ile mücadele kapsamında Bolu Valiliği tarafından kentteki son durum hakkında açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, sağlık ekiplerinin yaptığı son filyasyon testlerinde 5 kişinin korona virüse yakalandığı açıklandı. Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Sürdürülen etkin mücadele neticesinde olumlu ve başarılı sonuçlar alınmıştır. Bu çerçevede pozitif vaka olarak tespit edilmiş vatandaşlarımızın tedavilerini müteakip tedbiren devam ettirilen karantina günleri sonunda hastanelerimizden taburcu olmalarını hepimiz sevinçle karşılamaktayız. Ancak unutmamak gerekir ki güzel günlerin ışığını görmüş olmamız tehlikenin geçtiği anlamına gelmemektedir. Bilakis virüsün salgın tehlikesi ilimizde tüm hızıyla devam etmektedir. Nitekim sağlık personelimiz tarafından yapılan son filyasyon testleri neticesinde 5 vatandaşımızda Covid-19 testi pozitif saptanmıştır” ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında ise vatandaşların tedbirlere uyması gerektiği aksi ceza işlemlerinin uygulanacağı belirtildi.