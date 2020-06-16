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Aktüel

Bolu'da FETÖ/PDY kapsamında bir şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-16 16:58:50 -
Bolu'da FETÖ/PDY kapsamında bir şüpheli tutuklandı

BOLU (AA) - Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddia edilen ve haklarındaki arama kararı kapsamında gözaltına alınan M.K. (27) ile R.T'nin (25) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, R.T. ise yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


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