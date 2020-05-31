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Aktüel

Bolu'da damperi açılan kamyonun çarptığı EDS direği yola devrildi

Yeniakit Publisher
2020-05-31 15:04:34 -
Bolu'da damperi açılan kamyonun çarptığı EDS direği yola devrildi

BOLU (AA) - Bolu'da damperi açılan hafriyat kamyonunun çarptığı Elektrik Denetleme Sistemi (EDS) direği yerinden söküldü.

Alınan bilgiye göre, Bursa'dan Bolu'ya taş tozu getiren Ramiz A. idaresindeki 16 AAZ 928 plakalı kamyonun damperi, D-100 kara yolu Kılıçaraslan Mahallesi'nde açılarak EDS direğine çarptı.

Yerinden sökülen direk yola devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazayı yara almadan atlatan sürücü, sağlık ekiplerince ambulansa alınarak muayene edildi.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yolun açılması için çalışma başlatıldı.

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