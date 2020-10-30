Bolu’da bütün köyü yakan yangının yaraları sarılıyor
Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu merkeze bağlı Kuzfındık köyünde 25 Ekim'de çıkan yangının ardından hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını ve 12 konut, 12 ahır ve 12 samanlık ağır hasarlı, 6 konut, odunluk ve ahır hafif hasarlı olmak üzere toplam 42 binanın hasar gördüğünü duyurdu.
Ümit, bu aşamaya kadar acil ihtiyaçların karşılanması ve normal hayata adaptasyonunun sağlanması için gerekli katkıları sağlamaya gayret ettiklerini dile getirerek, "Her afetzedeye günlük ihtiyaçlarının karşılanması için nakdi yardım yapıldı. Çadırlar kuruldu, konteynerler getirildi, yemek ikramı yapılıyor. Devletimiz vatandaşlarımızı yalnız bırakmadı. Yaralar hızla sarılıyor” dedi.