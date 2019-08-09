Bolu’da bayram trafiği yoğunluğu başladı Bolu’da, bayram tatili nedeniyle yola çıkan tatilciler nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde zaman zaman trafik yoğunluğu yaşıyor.

Bolu’da, bayram tatili nedeniyle yola çıkan tatilciler nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde zaman zaman trafik yoğunluğu yaşıyor.

Kurban Bayramı tatili nedeniyle bugün sabah saatlerinde memleketlerine gitmek için yola çıkan tatilciler TEM Otoyolu Bolu Dağı Ankara istikametinde zaman zaman trafik yoğunluğuna neden oluyor.

Tatilcilerin sorunsuz bir yolculuk yapmaları için tedbirlerini artıran ve yol güzergahlarında personel sayısını iki katına çıkaran İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sürücüleri hız yapmamaları, takip mesafelerini korumaları ve emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyarıyor.

Bugün erken saatlerde başlayan yoğunluğun gün içinde ve hafta sonu boyunca devam etmesi bekleniyor.

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