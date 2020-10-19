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Yaşam Bolu'da bal tenekesinin içinden uyuşturucu çıktı
Yaşam

Bolu'da bal tenekesinin içinden uyuşturucu çıktı

Bolu'da ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, narkotik köpeği "Sezar" ile yaptığı aramada bal tenekelerinin içine gizlenmiş uyuşturucu buldu

Yeniakit Publisher
2020-10-19 19:11:00 -
Bolu'da bal tenekesinin içinden uyuşturucu çıktı

Bolu'da bal tenekeleri içinde 2 kilo 6 gram eroin ve 824 gram metamfetamin ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ekipleri harekete geçiren ihbar

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bal tenekesine gizlenmiş uyuşturucu bulundu

Çalışma kapsamında uyuşturucu sevkiyatı yapılan aracın Bolu il sınırına girdiğini belirleyen polis ekipleri, aracı Anadolu Otoyolu'nda durdurdu.  Araçta narkotik köpeği "Sezar" ile yapılan aramada, 2 bal tenekesine gizlenmiş 2 kilo 6 gram eroin ve 824 gram metamfetamin ele geçirildi. 

Olayla ilgili araçtaki N.B. ve İran uyruklu M.T. gözaltına alındı.  Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

 

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