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Bolu'da ayıya taşlı saldırı

Yeniakit Publisher
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Bolu'da ayıya taşlı saldırı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde ormanlık alanda gezen bir grup arkadaş, karşılaştıkları yavru ayıya taşla saldırdı. Atılan taşları ve tuhaf seslerle üzerine koşan insanları gören ayı ise ormanlık kaçarak bölgeden uzaklaştı.

Mudurnu ilçesine bağlı Dedeler köyü ormanlık alanında seyahat eden bir grup arkadaş ayı ile karşılaştı. Ormanda ayı ile karşılaşan arkadaş grubu önce ayıya seslendi. Seslerin ardından orman içerisine giren ayı sonra diğer yoldan yeniden karşılarına çıktı.

Sonrasında grubun içerisinden bir vatandaş ayıyı taş atarak kovaladı. Üzerine koşan vatandaşı gören ayı ise ormanlık alana giderek bölgeden uzaklaştı.

O anlar vatandaş kamerasına yansıdı.

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