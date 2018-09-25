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Bolu'da 3 gündür aranan adam öyle bir yerde bulundu ki...

Bolu’da, 3 gün önce evinden traktörüyle ayrılan ve bir daha geri dönmeyen 65 yaşındaki Yusuf Öznur, ormanlık alana açılmış 5 metrelik çukurda devrilen traktörün altında bulundu.

25 Eylül 2018 Salı 21:41
Bolu'da 3 gündür aranan adam öyle bir yerde bulundu ki...

Bolu merkeze bağlı Afşar köyünde ikamet eden 65 yaşındaki Yusuf Öznur, 3 gün önce saat 18.30 sıralarında 14 BE 683 plakalı traktör ile Kırha köyündeki akrabasını ziyarete gitti. Gece saatlerinde ziyaret ettiği köyden ayrılan Öznur, bir daha evine dönmedi. Yaşlı adamın evine dönmemesi üzerine ailesi durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Yusuf Öznur’un ailesi ve jandarma ekipleri, yaşlı adamı bulmak için arama çalışması başlattı.
 
Köylüler lastik izlerini takip ederek buldu

Yaşlı adamın akrabaları, jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri tarafından 3 gündür aranan Yusuf Öznur, bugün akşam saatlerinde yapılan arama çalışmasında, Baltalı köyü mevkiinde ormanlık alanda açılan 5 metrelik çukura devrilen traktörün altında bulundu. Yaşlı adamı bulan Ayhan Türk ve İsmail Akdemir isimli vatandaşlar durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, 65 yaşındaki Öznur’u düştüğü çukurdan çıkardı. Kazayı hafif yaralarla atlattığı öğrenilen Yusuf Öznur, 112 Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı. Yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yusuf Öznur’u bulan Ayhan Türk ve İsmail Akdemir isimli vatandaşlar, “İşten çıktıktan sonra arama çalışmasına katılmak için geldik. Traktörün izini gördük. İze bakarak giderken önce lastikleri gördüm. ‘Yusuf dayı sağ mısın?’ diye seslendim. ‘Sağım’ dedi. Sonra ekiplerle beraber çıkardık” şeklinde konuştular.

Yusuf Öznur’un oğlu Adil Öznur ise, “Pazar günü akşamdan beri kayıptı. Çok şükür bulduk. Arkadaşlar tesadüfen çukura bakarak görmüşler. Sağlık durumu şu anda iyi. Çukur yaklaşık 5 metre derinliğinde ve neden açıldığını bilmiyoruz” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 21:41
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  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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