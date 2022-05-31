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Gündem Bölücü Türkan’a özendi! Canan Kaftancıoğlu’ndan ilginç hareket
Gündem

Bölücü Türkan’a özendi! Canan Kaftancıoğlu’ndan ilginç hareket

Tutuklanarak cezaevine gönderilen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "ÇYDD’de başörtülü öğrencilere burs vermiyoruz" diyerek toplumu giyim kuşam ve inançlarına göre bölen Türkan Saylan'ın taklidi haline geldi!..

Yeniakit Publisher
2022-05-31 15:19:00 -
Bölücü Türkan’a özendi! Canan Kaftancıoğlu’ndan ilginç hareket

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanması sonrasında 2019 yılında mahkumiyetine karar verilen davayla ilgili olarak temyiz incelemesini tamamladı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Yargıtay'da 4 yıl 11 aylık hapis cezasının onanmasının ardından kesinleşen cezasının infazı için teslim olmak üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. İnfaz Savcılığınca işlemleri tamamlanan Kaftancıoğlu, Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

Odatv'ye konuşan CHP İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanı Can Poyraz, Silivri'ye gönderilen Canan Kaftancıoğlu'nun 'mola' işaretini yapmasının nedeninin Türkan Saylan'a gönderme olduğunu ifade etti.

Türkan Saylan, başkanı olduğu Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nde (ÇYDD) "başörtülü öğrencilere burs vermiyoruz" diyerek toplumu giyim kuşam ve inançlarına göre bölmesiyle tanınıyordu!..

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Yorumlar

Kutup

Türkan Saylan (eğer varsa ) cenneti bin defa hakedecek kadar çok faydalı olmuştur insanlara ve dünyaya. Işıklar içinde uyusun...

Şeref Kazan

Lanet olsun adaletinize
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