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Aktüel Bolu Valisi Ahmet Ümit'ten köyde çıkan yangına ilişkin açıklama:
Aktüel

Bolu Valisi Ahmet Ümit'ten köyde çıkan yangına ilişkin açıklama:

"Kuzfındık köyünde çıkan yangında, 12 konut, 12 ahır ve 12 samanlık ağır hasarlı, 6 konut, odunluk ve ahır hafif hasarlı olmak üzere toplam 42 bina hasar görmüş vaziyette. Bunlardan tamamen yıkılanları var, az hasar görenleri var" - "Şu aşamaya kadar acil ihtiyaçların karşılanması ve normal hayata adaptasyonunun sağlanması için gerekli katkıları sağlamaya gayret ettik. Her afetzedemize belli bir miktar nakdi yardım yapıldı günlük ihtiyaçlarının karşılanması için"

Yeniakit Publisher
2020-10-29 09:38:14 -
Bolu Valisi Ahmet Ümit'ten köyde çıkan yangına ilişkin açıklama:

BOLU (AA) - Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu merkeze bağlı Kuzfındık köyünde 25 Ekim'de çıkan yangında, 12 konut, 12 ahır ve 12 samanlık ağır hasarlı, 6 konut, odunluk ve ahır hafif hasarlı olmak üzere toplam 42 binanın hasar gördüğünü bildirdi.

Vali Ümit, AA muhabirine, bu tür olaylarda belirlenen prosedürler çerçevesinde işlemlerin yapıldığını söyledi.

Yangının söndürülmesinin ardından hasar tespit çalışmalarına başlandığını aktaran Ümit, "Ön hasar tespitlerini yaptık. Prosedür şu şekilde işliyor; ön hasar tespit çalışması yapıldıktan sonra 'umumi hayata etkililiği kararı' alınmak üzere Bakanlığa arz ediliyor. Bakanlığın bunu uygun görmesi halinde tekrar bir hasar tespiti daha yapılıyor. Bu hasar tespiti kesin hasar tespiti oluyor ve ilan ediliyor. Belli bir süre itiraz süresi var, o süre zarfında askıda kalıyor. Daha sonra da işlemler başlıyor." diye konuştu.

Ümit, bu aşamaya kadar acil ihtiyaçların karşılanması ve normal hayata adaptasyonunun sağlanması için gerekli katkıları sağlamaya gayret ettiklerini dile getirerek, "Her afetzedemize belli bir miktar nakdi yardım yapıldı günlük ihtiyaçlarının karşılanması için." dedi.

Talepler doğrultusunda gerekli işlemlerin yapıldığını anlatan Ümit, "Çadırlar kuruldu, konteynerler getirildi, yemek ikramı yapılıyor. Kısacası vatandaşlarımızın mümkün olduğunca en az etkilenmesi için elimizden gelen her türlü gayreti sarf ediyoruz. Şu ana kadar mevcut şartların dışında bir şikayet de yok." ifadelerini kullandı.

Yangındaki hasar durumuna ilişkin bilgi de veren Ümit, "Kuzfındık köyünde çıkan yangında, 12 konut, 12 ahır ve 12 samanlık ağır hasarlı, 6 konut, odunluk ve ahır hafif hasarlı olmak üzere toplam 42 bina hasar görmüş vaziyette. Bunlardan tamamen yıkılanları var, az hasar görenleri var." dedi.

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