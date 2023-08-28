Bolu usulü ünlü kıymalı kömbe tarifi hemen deneyin: Ayçiçek yağı olanlar ekleyin, süper oldu! İşte detay çok var

Yüzyıllarca birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapmış olan Türk topraklarının geniş mutfağı halen dünyanın dört bir yanından konuşulmaya devam ediliyor. Karadeniz’den Ege’ye kadar pek çok farklı yöresel lezzeti ile adeta damak çatlatan mutfağımız, her gün farklı bir yemek yapmak isteyen kişilere de ilham oluyor.

Bugün ne yemek yapacağına karar veremeyen birçok kişinin arama motorlarında yemek arayışları devam ederken mutfağımızın en önemli lezzetlerinden olan kömbe ile ilgili eşsiz bir tarif paylaşıldı. Hemen hemen her yörede yapılan ancak Bolulu ustaların farklı yorumları ile bambaşka bir hale dönüşen kıymalı kömbe için tam ölçülü tarif verildi.

BOLU USULÜ KIYMALI KÖMBE İÇİN GEREKEN MALZEMELER

Hem mutfağı hem de ustaları ile dünyaya nam salmış olan Bolu ili, kıymalı kömbesi ile de dikkat çekiyor. Sizler de bugün için sofranızı farklı bir yemek ile şenlendirmek istiyorsanız Bolu usulü kömbeye bir şans verebilirsiniz.

Bolu usulü kömbe için gereken malzemeler şu şekilde:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

- 1 su bardağı ılık süt

- 20 gram yaş maya

- 1 su bardağı ılık su

- 1 tatlı kaşığı toz şeker

- 1 su bardağı yoğurt

- Aldığı kadar un

- Yarım su bardağı ayçiçek yağı

- İç harcı için: 1 soğan, 250 gram kıyma, 2 tane domates, 3 tane sivri biber, 5 yemek kaşığı ayçiçek yağı, karabiber, tuz, kimyon, pul biber.

- Üzeri için: 1 çay kaşığı ayçiçek yağı, 1 yumurta sarısı.

BOLU USULÜ KIYMALI KÖMBENİN YAPILIŞI

Ilık su, şeker, maya ve sütü geniş bir yoğurma kabının içerisine alın ve maya tamamen eriyinceye kadar karıştırın. Tuz, yoğurt ve unu da aza azar ekleyerek yoğurmaya başlayın. Hazırladığınız hamuru ikiye bölün ve yarısını ince olacak bir şekilde açın. Hamurun her tarafını eşit bir şekilde yağlayın. Alt ve üst kenarlarını orta kısma doğru katlayın. Diğer hamura da aynı işlemleri uyguladıktan sonra iki hamuru da bir kenarda bekletin.

Hamurlar beklerken soğanı küp küp doğrayın ve pembeleşinceye kadar kavurun. Kıymayı ekledikten sonra kavurma işlemine devam edin. Kıyma suyunu çekince biber ve domatesleri de ekleyin. Son olarak tuz, kimyon, karabiber ve pul biberi de ekleyin.

Hamurlardan birini bir tepsiye yerleştirin ve üzerine hazırlamış olduğunuz kıymalı iç harcı dökün. İç harcınızı hamurun üzerine eşit bir şekilde dağıttıktan sonra diğer hamuru da tepsiye yayın. Yumurta sarısını ve ayçiçek yağını bir kapta karıştırıp hamurun üzerine sürün. Kare kare dilimlediğiniz hamurunuzu 190 dereceye ayarlanmış fırında 35 dakika kadar pişirdikten sonra ılık olarak servis edin.