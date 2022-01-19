Hafta başından bu yana pek çok ilde kar yağışı devam ediyor. Öğrenciler ise yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Peki, yarın hangi illerde okullar tatil?

Bolu Sinop Rize okullar tatil mi 20 Ocak Perşembe | Okulların tatil olduğu iller hangileri?

Bolu

Bolu Valisi Ahmet Ümit, yaptığı yazılı açıklamada, devam eden olumsuz hava şartları sebebiyle 20 Ocak'ta kent genelinde resmi ve özel okul öncesi, ilk, orta, lise, rehabilitasyon ve halk eğitim merkezi kurumlarındaki eğitim-öğretim faaliyetlerine bir gün ara verilmesinin kararlaştırıldığını belirtti.

Vali Ümit, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılmasına karar verildiğini kaydetti.

Sinop

Valilikten yapılan açıklamada, yapılan değerlendirmelerin ardından il genelindeki okullarda 20 Ocak Perşembe günü eğitime bir gün ara verilmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.

Rize

Rize'de devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildi. İl genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında 20 Ocak'ta eğitim-öğretime ara verildiği aktarılan açıklamada, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.