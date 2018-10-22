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Bolu merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu! 13 kişi gözaltında

Türkiye genelinde Bolu merkezli 11 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 13 FETÖ üyesi gözaltına alındı.

22 Ekim 2018 Pazartesi 15:42
Bolu merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu! 13 kişi gözaltında

Bolu merkezli 11 ilde polisin sabah saatlerinde düzenlediği eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonunda farklı meslek gruplarından 13 şüpheli gözaltına alındı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 17 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bolu merkezli, Adana, Bursa, İstanbul, Zonguldak, Gaziantep, Düzce, Sakarya, Ankara, Kocaeli ve Balıkesir'de sabah saatlerinde eş zamanlı olarak operasyon yapılarak 13 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. 4 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

 

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 15:42
  1. Düzce
  2. Zonguldak
  3. Sakarya
  4. Kocaeli
  5. İstanbul
  6. Gaziantep
  7. Bursa
  8. Bolu
  9. Balıkesir
  10. Ankara
  11. Adana
  12. FETÖ operasyonu
  13. Terörle mücadele
  14. gözaltılar var

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