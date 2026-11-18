Bolu Kent Meydanı’ndaki kavgada bir kişi hastaneye kaldırıldı
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Gece saatlerinde laf atma nedeniyle tartışan iki kişi kavgaya tutuştu. Tarafları çevredekiler ayırırken, yüzünden yaralanan kişi ambulansla hastaneye götürüldü.
Bolu Kent Meydanı’nda iki kişi arasında laf atma nedeniyle başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sona erdi.
Olay, gece saatlerinde Bolu Kent Meydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki kişi arasında laf atma nedeniyle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine taraflar tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı. Kavgada şahıslardan biri yüzünden yaralandı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kavgaya karışan diğer şahıs ise polis ekiplerince karakola götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.