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Yaşam Bolu içme suyundan kaç kişi hastalandı?
Yaşam

Bolu içme suyundan kaç kişi hastalandı?

Bolu'da içme suyundan zehirlenenlerin sayısı ve sağlık durumu merak ediliyor. Peki, Bolu'da kaç kişi zehirlendi?

Yeniakit Publisher
2022-07-24 13:29:00 -
Bolu içme suyundan kaç kişi hastalandı?

Bolu Yuva köyünde içme suyu sebebiyle peş peşe zehirlenmeler yaşandı. Vatandaşlar ise Bolu’da keç kişinin zehirlendiğini araştırmaya başladı.

Bolu içme suyundan kaç kişi hastalandı?

Bolu Valiliği, merkeze bağlı Yuva köyünde içme suyundan etkilenerek hastanelere kaldırılan 130 kişiden 58'inin tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 24 Temmuz itibarıyla Bolu'daki hastanelere 130 vatandaşın başvurduğu belirtildi.

Hastaneye başvuranların tedavilerinin devam ettiği aktarılan açıklamada, "71 vatandaşımızın tedavisi tamamlanmış olup 58 vatandaşımızın tedavisine devam edilmektedir. Vatandaşların tedavi süreçleri yakinen ve titizlikle takip edilmektedir." bilgisine yer verildi.

Açıklamada, Ankara'daki hastanede dün hayatını kaybeden 49 yaşındaki Eyüp Ertem'in ailesi ve sevenlerine yeniden başsağlığı temennisinde bulunuldu.

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