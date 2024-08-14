Silahla göğsünden vurulan genç hayata tutunamadı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde tartıştığı kişi tarafından silahla göğsünden vurulan Mutlu Kılıç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Olay, Ortaca ilçesi Beşköprü Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle aynı iş yerinde çalıştıkları öğrenilen F.Y. ile Mutlu Kılıç arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada F.Y., Mutlu Kılıç'ı silahla göğsünden vurdu. Kanlar içinde yere yığılan Kılıç, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Kılıç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası kaçan cinayet şüphelisi F.Y.'yi bulmak için başlatılan çalışmalar devam ederken, cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.