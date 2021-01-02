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Aktüel Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor
Aktüel

Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor

Yeniakit Publisher
2021-01-02 10:53:15 -
Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor

DÜZCE / BOLU (AA) - Bolu Dağı'nda D-100 kara yolunun Bolu, Anadolu Otoyolu'nun ise Düzce kesimlerinde sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Bolu'da sisin etkili olduğu Bakacak, Karanlıkdere ve Bolu Dağı Polisevi, Elmalık, Abant kavşağı ve Yumrukaya mevkilerinde görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Sis nedeniyle sürücüler zaman zaman yolda güçlükle ilerliyor.

Güzergahta görev yapan kara yolları ve trafik ekipleri, sürücüleri trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarıyor.

Öte yandan Bolu kent merkezinde de sis etkili oluyor.

Kent merkezinde, Kasaplar, Paşaköy, Bahçelievler, Tabaklar, Karamanlı ve Aktaş ile Karaçayır mahallelerinde sis etkisini gösteriyor.

- Düzce

Düzce'de sis, günlük hayatı olumsuz etkiliyor.

Kent merkezinde gece saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Özellikle Atatürk Bulvarı, Cedidiye Meydanı ve İstanbul Caddesi ile Anadolu Otoyolu'nun Bataklıçiftlik, Hatıplar, Sinirci, Otluoğlu, Küçük ve Büyük Melen ile Düzce gişeleri mevkilerinde sis etkili oluyor.

Görüş mesafesinin yer yer 25 metreye düştüğü bölgede sürücüler, zaman zaman yolda ilerlemekte zorlanıyor.

Bölgede ring halinde görev yapan polis ekipleri, sürücüleri yakın takip ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

Meteoroloji yetkililerine göre, hava sıcaklığının 5 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor.

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