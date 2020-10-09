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Aktüel Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor
Aktüel

Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu kesiminde etkili sağanak ve sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.

Yeniakit Publisher
2020-10-09 10:59:00 -
Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor

D-100 karayolu üzerindeki Bolu Dağı'nın Bolu kesimlerinde etkili olan sağanak ve sis, görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Seymenler, Elmalık ve Bolu Dağı Polisevi lokasyonlarında zaman zaman yolda oluşan sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye düştü.

Bölgedeki sağanak, ulaşımı da olumsuz etkiliyor.

Bölgede çemberde bulunan polis ve Karayolları ekipleri, sürücüleri yakın mesafeden takip etmemeleri ve hızlanmamaları konusunda uyarıyor.

Meteoroloji yetkilileri yağışların ve sisin zaman zaman etkili olacağını bildirdi.

 Karayolu çevresindeki dağlarda oluşan sis hareketleri görülmeye değer anlar yarattı.

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