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Aktüel Bolu Dağı'nda sağanak ve sis
Aktüel

Bolu Dağı'nda sağanak ve sis

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sağanak ve sis etkili oluyor.

Yeniakit Publisher
2022-09-22 19:18:00 -
Bolu Dağı'nda sağanak ve sis

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sağanak ve sisin etkili olduğu bildirildi.

Bölgede gece başlayan sağanak ve sis, gün içinde de etkisini sürdürdü.

Kara yolunun özellikle Bakacak, Seymenler, Bıçkıyanı, Karanlıkdere, Bolu Dağı Polisevi ve Elmalık mevkilerinde karayolları ve polis ekipleri, sürücüleri yakın takip ve hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

Meteorolojik tahminlere göre, sis ve yağışın, bölgenin yüksek kesimlerinde hafta sonuna kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor.

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