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Yaşam Bolu Dağı'nda kar yağışı
Yaşam

Bolu Dağı'nda kar yağışı

Yeniakit Publisher
2024-03-22 21:32:00 -
Bolu Dağı'nda kar yağışı

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkisini artırdı.

Bolu Dağı'nda gece başlayan kar yağışı, Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde etkisini artırdı.

Kar kalınlığının 10 santimetreye yaklaştığı bölgede, sis nedeniyle görüş mesafesi de düştü.

Bölgede önlemleri artıran kara yolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri de sürücüleri hız ve hatalı sollama yapmamaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA
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