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Bolu Dağı Tüneli'nde trafik kazası meydana geldi

Ankara istikametine 01 DJK 75 plakalı tır, aynı istikamette ilerleyen 44 HE 733 plakalı tıra Bolu Dağı Tüneli içerisinde arkadan çarptı. Olay yerinde bir kişi hayatını kaybetti.

17 Nisan 2018 Salı 21:48
Bolu Dağı Tüneli'nde trafik kazası meydana geldi

Kaza, TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli içi Ankara istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Zeki Salih (64) idaresindeki 01 DJK 75 plakalı tır, aynı istikamette ilerleyen Barış Sekmen yönetimindeki 44 HE 733 plakalı tıra tünel içerisinde hızla arkadan çarptı. 

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hurdaya dönen tırın çekici kısmında sıkışan sürücü Zeki Salih’in olay yerinde yaşamını kaybettiği tespit edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Zeki’nin cesedi, Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı. 

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 21:48
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