Bolu Dağı Tüneli’nde mobilya yüklü tır alev aldı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde çift dorseli bir tırda yangın çıktı. Sürücünün tünelden çıkardıktan sonra güvenli alana çektiği araçtaki alevler, diğer bölümlere sıçramadan söndürüldü.
Bursa’dan Ermenistan’a mobilya taşıyan Ünal K. idaresindeki DE-001-HA plakalı tır, Bolu Dağı Tüneli’nden geçtiği sırada alevlere teslim oldu.
Çift dorseli tırın birinci dorsesinde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangını fark eden sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Ünal K., aracı tünel çıkışında bulunan Karayolları Tünel İşletme Şefliği alanına götürdü.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları Tünel İşletme Şefliği ile Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlerin çekici kısmına ve ikinci dorsesine sıçramasını önleyerek yangını kısa sürede söndürdü.
Yangın nedeniyle tırın dorsesinde maddi hasar meydana geldi.