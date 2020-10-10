  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü ulaşıma kapanacak
Aktüel

Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü ulaşıma kapanacak

Güzergah, tünel viyadüklerinde yapılacak derz yenileme çalışması nedeniyle 12 Ekim'den itibaren 32 gün ulaşıma kapalı kalacak

Yeniakit Publisher
2020-10-10 14:58:48 -
Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü ulaşıma kapanacak

BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli Ankara kesiminde, tünel viyadüklerinde derz yenileme çalışması nedeniyle ulaşım sağlanamayacak.

Karayolları Bolu Dağı Tüneli Kontrol Merkezinden alınan bilgiye göre, tünel viyadüklerinde derz yenileme çalışması gerçekleştirilecek.

Bu nedenle 12 Ekim tarihinden itibaren Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli Ankara kesimi ulaşıma kapanacak.

Güzergahtan geçecek sürücüler, Kaynaşlı Gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendirilecek. D-100 Kara yolunun Bolu Dağı kesimini kullanacak sürücüler, Anadolu Otoyolu'na Abant kavşağından giriş yapacak.

Çalışmaların 12 Kasım'da tamamlanmasının ardından, yol yeniden ulaşıma açılacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ali Babacan neye uğradığını şaşırdı! Bay Kemal, CHP'ye çok yakışıyor :)
Gündem

Ali Babacan neye uğradığını şaşırdı! Bay Kemal, CHP'ye çok yakışıyor :)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın yaptığı basın toplantısında, muhabirlerin Kapalı Maraş so..
'Yangından mal kaçırma' hamlesi: Görüşmeler devam ederken Paşinyan'dan skandal çağrı!
Dünya

'Yangından mal kaçırma' hamlesi: Görüşmeler devam ederken Paşinyan'dan skandal çağrı!

Rusya'nın Dağlık Karabağ için ateşkes çağrısı yapması sonrası Moskova'da Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki görüşmeler devam ederken, Erme..
Sosyal yardımları kesen İBB, parayı bakın nereye akıtıyor!
Gündem

Sosyal yardımları kesen İBB, parayı bakın nereye akıtıyor!

Bir yandan fakirin yardımını kesen CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin diğer yandan aralarında "Gerilla annesini oynamak isterim" şe..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay