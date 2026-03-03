TRT’den tek kalemde dev operasyon! İsmail Hacıoğlu ve 4 kişi diziden çıkarıldı, senaryo değişti
Uyuşturucu testi pozitif çıkan ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu, TRT'nin iddialı projesi "Cennetin Çocukları" kadrosundan yapım ekibi tarafından derhal çıkarıldı. Başrol koltuğuna Alperen Duymaz getirilirken, kriz nedeniyle senaryoda radikal değişikliklere gidilerek Özgü Kaya dahil 4 oyuncuyla daha yollar ayrıldı. Sete verilen mecburi aranın ardından yenilenen kadroyla çekimlerin önümüzdeki hafta tekrar başlaması ve dizinin Mart ayında seyirciyle buluşması planlanıyor.