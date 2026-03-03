  • İSTANBUL
TRT’den tek kalemde dev operasyon! İsmail Hacıoğlu ve 4 kişi diziden çıkarıldı, senaryo değişti
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

TRT’den tek kalemde dev operasyon! İsmail Hacıoğlu ve 4 kişi diziden çıkarıldı, senaryo değişti

Uyuşturucu testi pozitif çıkan ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu, TRT'nin iddialı projesi "Cennetin Çocukları" kadrosundan yapım ekibi tarafından derhal çıkarıldı. Başrol koltuğuna Alperen Duymaz getirilirken, kriz nedeniyle senaryoda radikal değişikliklere gidilerek Özgü Kaya dahil 4 oyuncuyla daha yollar ayrıldı. Sete verilen mecburi aranın ardından yenilenen kadroyla çekimlerin önümüzdeki hafta tekrar başlaması ve dizinin Mart ayında seyirciyle buluşması planlanıyor.

Foto - TRT'den tek kalemde dev operasyon! İsmail Hacıoğlu ve 4 kişi diziden çıkarıldı, senaryo değişti

İsmail Hacıoğlu, uyuşturucu test sonucu pozitif çıktıktan sonra 'Cennetin Çocukları' dizisinden çıkarıldı.

Foto - TRT'den tek kalemde dev operasyon! İsmail Hacıoğlu ve 4 kişi diziden çıkarıldı, senaryo değişti

Dizide 'Kamil' karakteri için Alperen Duymaz başrol olarak belirlendi ve senaryo revize edildi.

Foto - TRT'den tek kalemde dev operasyon! İsmail Hacıoğlu ve 4 kişi diziden çıkarıldı, senaryo değişti

Diziden Özgü Kaya, Yeşim Gül, Alper Türedi ve Ali Düşenkalkar ayrıldı. Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve test sonucu pozitif çıkan İsmail Hacıoğlu, "Cennetin Çocukları" dizisinin kadrosundan çıkarıldı. Yaşanan gelişmenin ardından sete ara verildi. Yapım ekibi, yürütülen yasaklı madde soruşturmasını gerekçe göstererek Hacıoğlu ile yollarını ayırdı. Oyuncunun, yaşanan süreçte dizinin ve ekip arkadaşlarının mağdur olmasından dolayı üzüntü duyduğu öğrenildi.

Foto - TRT'den tek kalemde dev operasyon! İsmail Hacıoğlu ve 4 kişi diziden çıkarıldı, senaryo değişti

Motto Yapım, hikâyede değişikliğe giderek "Kamil" karakteri için Alperen Duymaz'la anlaştı. Başrol değişikliğiyle birlikte senaryoda da revizyona gidildi. Duymaz, yeni çekilecek bölümlerde Kamil karakterini oynayacak.

Foto - TRT'den tek kalemde dev operasyon! İsmail Hacıoğlu ve 4 kişi diziden çıkarıldı, senaryo değişti

Hikâyedeki değişiklik sonrası başrol kadın oyuncu Özgü Kaya da projeye veda etti. Diziden ayrıca Yeşim Gül, Alper Türedi ve Ali Düşenkalkar da ayrıldı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizi ekibi önümüzdeki hafta yeniden sete çıkacak. "Cennetin Çocukları" 9 Mart'ta izleyiciyle buluşacak.

