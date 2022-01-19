Bolu-Ankara karayolu ulaşıma kapandı!

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oluyor. Kar yağışı, Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunda tipi şeklinde etkisini sürdürüyor. Kar kalınlığının 60 santimetreyi geçtiği bölgede, bazı araçların yolda kalması nedeniyle trafik akışında aksamalar yaşanıyor.

Kar yağışı özellikle Kaynaşlı, Bakacak, Darıyeri Hasanbey, Karanlıkdere, Sarıçökek mevkilerinde etkisini artırırken, D-100 kara yolunda ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor. Anadolu Otoyolu'nda ise ağır tonajlı araçların kontrollü geçişi sağlanıyor. Karayolları ekipleri, otoyolda ve D-100 kara yolunda kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor. Trafik polisleri de sürücüleri kar yağışı ve buzlanmaya karşı uyarıyor.

Bolu-Ankara yolu ulaşıma kapandı

Bolu'da Doğu Gişeleri ile Yeniçağa arasında yoğun kar yağışı ile buzlanma sonrası çok sayıda TIR kaydı. Kayan TIR'lar Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönünü ulaşıma kapattı.

27 yolcu tahliye edildi

Öte yandan Bolu'da TEM Otoyolu’nda kar yağışından dolayı yoldan çıkarak bariyerlere çarpan otobüste kapılar açılmayınca mahsur kalan 27 yolcu, ekiplerin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Kaza, dün gece TEM Otoyolu Dörtdivan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Van'a seyir halinde olan Bahattin Cancan idaresindeki 35 AAE 560 plakalı yolcu otobüsü, yoğun kar yağışı sebebiyle yoldan çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazada otobüste bulunan yolcular yara almazken, çarpmanın etkisiyle otobüsün kapıları açılmadı. Yolcuların mahsur kaldığı otobüste kurtarma çalışması yapılması için olay yerine itfaiye, polis ve AFAD ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin bariyerleri kesmesi sonucu kapıları açılan otobüsteki 27 yolcu güvenli şekilde tahliye edildi. Otobüs, vinç yardımıyla yola çekilmesinin ardından yoluna devam etti.