Bolton'ın ziyareti sonrası dolar yükseldi

Dolar, Suriye meselesi için Türkiye'ye gelen Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın ziyareti sonrası 5.50 seviyelerini gördü.

Dolar/TL kuru şu sıralar 5,51'den işlem görüyor.

"Bolton’ın muhatabı Kalın’dır"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’la yaptığı görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la da görüşmeyi ümit eden Bolton, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bolton’ın muhatabı Kalın’dır.” diyerek görüşmeyi reddetmesinin akabinde apar topar ABD’ye döndü.