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Dünya

Bolton'dan çarpıcı iddia: Trump NATO’dan çıkmak istedi

Eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, ABD Başkanı Donald Trump’ın, NATO partnerlerinin Kuzey Akım-2 doğalgaz boru projesine desteklerini sürdürmeleri durumunda ittifaktan çıkmaya hazır olduğunu, en az azından çıkmakla tehdit etmek istediğini iddia etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-23 19:49:00 -
Bolton'dan çarpıcı iddia: Trump NATO’dan çıkmak istedi

John Bolton, "The Room Where It Happened: A White House Memoir" (Olayın Gerçekleştiği Yer: Bir Beyaz Saray Hatırası) adlı kitabında, Trump’ın 2018 yılında Brüksel’deki NATO zirvesinin yapıldığı gün kendisini arayarak "büyük oyuna" hazır olup olmadığını sorduğunu ve "NATO’ya saygım büyük ama haksız muamele görüyoruz… Rusya ile anlaşmazlığımız sürerken NATO içinde olmayacağız, zira üye ülkeler Rusya’ya milyarlarca dolar ödüyor. Onlar bu doğalgaz boru hattına onay verirlerse biz gidiyoruz" dediğini ileri sürdü.

Bolton, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile birlikte Trump’ı sert açıklamalar yapmaktan vazgeçirmeye çalıştıklarını ve bunu başardıklarını, Trump’ın NATO üyelerini, bütçeye orantısız katkılarından dolayı eleştirmekle yetindiğini yazdı.

ABD liderinin özellikle Almanya’yı eleştiri yağmuruna tuttuğunu belirten Bolton, "NATO ülkelerinin Rusya’ya yaptırım istediğini, ama Almanya’nın Rusya’ya Kuzey Akım-2’den dolayı milyarlarca dolar ödeyerek canavarı beslemekten şikayetçiydi. Onun görüşüne, asla izin vermememiz gereken yeni doğalgaz boru hattı yüzünden onlara milyarlar ödediğimiz sürece Rusya hepimizi maskaraya çeviriyor" ifadesini kullandı.

Trump idaresinin engellemeye çalıştığı Bolton’un kitabı bugün satışa çıktı.

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