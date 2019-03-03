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Bolton'a zor 'diktatör' sorusu! Cevap veremedi

ABD'li gazeteci Jake Tapper, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'a, "ABD, insan haklarını ihlal eden Mısır, Suudi Arabistan ve BAE liderleri gibi dünya üzerinde çok sayıda diktatörü destekliyor. Bu diktatörleri destekleyenlerin de bedel ödemeden ortalıkta dolaşmasına izin verilmemeli midir?" diye sordu.

03 Mart 2019 Pazar 22:22
Bolton'a zor 'diktatör' sorusu! Cevap veremedi

ABD'li gazeteci Jake Tapper, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un "İnsan haklarını ihlal eden ve açlıktan ölenlerden çalan bir diktatörü desteklemeye devam edenlerin ortalıkta bedel ödemeden dolaşmalarına izin verilmemelidir." şeklindeki paylaşımını hatırlatarak, "Bu konuda Trump yönetiminden başlamak gerekirse, ABD, insan haklarını ihlal eden Mısır, Suudi Arabistan ve BAE liderleri gibi dünya üzerinde çok sayıda diktatörü destekliyor. Bu diktatörleri destekleyenlerin de bedel ödemeden ortalıkta dolaşmasına izin verilmemeli midir?" sorusunu yöneltti.

Geniş bir koalisyon

Bolton, bu soruya cevap vermezken, şu ana kadar Venezuela konusunda bir kısmı İspanyolca olmak üzere 150'den fazla paylaşımda bulunduğunu söyledi.

Venezuela'da yönetimin barışçıl bir şekilde Nicolas Maduro'dan Juan Guaido'ya geçmesini sağlamaya çalıştıklarını anlatan Bolton, "Bu yarım kürede ve dünyada özellikle de siyasi soldan çok sayıda insan, artık Hugo Chavez ve Nicolas Maduro'nun başarısız denemesinin son bulması gerektiğini anlıyor. Dolayısıyla Maduro'yu değiştirmek için olabildiğince geniş bir koalisyonu bir araya getirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu açıklama üzerine Tapper, "ABD'nin dünyadaki diğer diktatörleri desteklemesi sizin bu argümanınızın altını boşaltmıyor mu?" diyerek sorusunu yineledi ancak Bolton bu soruya da "Hayır, böyle olduğunu düşünmüyorum." yanıtını verdi.

Venezuela krizi

Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmış, son olarak Avrupa Parlamentosu da aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelerken, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve trump,ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da gelişmeler üzerine Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti.

ABD yönetimi şu aşamada bir taraftan Kolombiya sınırından Venezuela'ya insani yardım bahanesi ile müdahale etmeye çalışırken diğer taraftan da Venezuela ordusunun Guaido'yu desteklemesi çağrısında bulunuyor.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 22:22
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  5. ABD Başkanı Donald Trump
  6. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton

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  • AngaralıAngaralı50 dk önce
    Eşkiya dünyaya hükümdar olmuş. Kabadayı benim diyor, asarım keserim diyor, diplomasi darbelerden geçer diyor. Sen ne sorarsan sor, hükümdar benim diyor.

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