Bolsonaro, Amazon'a fonları kesen Almanya ve Norveç'e çıkıştı

RİO DE JANEİRO (AA) - Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, politikalarını eleştirerek ormancılık projelerine bağışlarını kesen Almanya ve Norveç'e sert çıktı.

Bolsonaro, Brezilya'daki ormanlara sürdürülebilirlik projeleri çerçevesinde sağladığı fonları kesme kararı alan Almanya ve Norveç'in kendi çevre sorunlarına odaklanması gerektiğini söyledi.

Jair Bolsonaro, aşırı sağcı yönetiminin ormanların yok edilmesiyle mücadeleye bağlılık göstermediği yönünde eleştiri getiren Almanya ve Norveç için "Kuzey Kutbu'nda balinaları öldüren Norveç değil mi? Orada petrol araştırması da yapmıyor mu? Alın parayı Angela Merkel'in Almanya'yı yeniden ağaçlandırmasına yardım edin." ifadesini kullandı.

Norveç hükümeti, 2008 yılında Amazon'daki projelere maddi destek sağlayacak bağışları toplamak için kurulan Amazon Fonu'na bağışları askıya aldığını açıklamıştı.

Amazon Fonu'na bugüne kadar 1,2 milyar dolar bağışlayan Norveç, fonun en büyük iştirakçisiydi. Norveç'i sırasıyla 68 milyon dolarla Almanya, 7,7 milyon dolarla da Brezilya'nın petrol devi Petrobras izliyordu.

Brezilya'da Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsünün (INPE) haziran ayında yayımlanan raporunda, Amazon'da 920 kilometrekarelik ormanlık alanın yok olduğu, haziranda tahrip edilen ormanlık alanın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 88 arttığı bildirilmişti.

Bolsonaro, raporu ve INPE'yi hedef alan sert açıklamalar yapmış, enstitünün başkanı görevinden ayrılmıştı.