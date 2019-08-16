0553 313 94 23

Bolsonaro, Amazon'a fonları kesen Almanya ve Norveç'e çıkıştı

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro: - "Kuzey Kutbu'nda balinaları öldüren Norveç değil mi? Orada petrol araştırması da yapmıyor mu? Parayı alıp Angela Merkel'in Almanya'yı yeniden ağaçlandırmasına yardım edin"

16 Ağustos 2019 Cuma 11:06
Bolsonaro, Amazon'a fonları kesen Almanya ve Norveç'e çıkıştı

RİO DE JANEİRO (AA) - Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, politikalarını eleştirerek ormancılık projelerine bağışlarını kesen Almanya ve Norveç'e sert çıktı.

Bolsonaro, Brezilya'daki ormanlara sürdürülebilirlik projeleri çerçevesinde sağladığı fonları kesme kararı alan Almanya ve Norveç'in kendi çevre sorunlarına odaklanması gerektiğini söyledi.

Jair Bolsonaro, aşırı sağcı yönetiminin ormanların yok edilmesiyle mücadeleye bağlılık göstermediği yönünde eleştiri getiren Almanya ve Norveç için "Kuzey Kutbu'nda balinaları öldüren Norveç değil mi? Orada petrol araştırması da yapmıyor mu? Alın parayı Angela Merkel'in Almanya'yı yeniden ağaçlandırmasına yardım edin." ifadesini kullandı.

Norveç hükümeti, 2008 yılında Amazon'daki projelere maddi destek sağlayacak bağışları toplamak için kurulan Amazon Fonu'na bağışları askıya aldığını açıklamıştı.

Amazon Fonu'na bugüne kadar 1,2 milyar dolar bağışlayan Norveç, fonun en büyük iştirakçisiydi. Norveç'i sırasıyla 68 milyon dolarla Almanya, 7,7 milyon dolarla da Brezilya'nın petrol devi Petrobras izliyordu.

Brezilya'da Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsünün (INPE) haziran ayında yayımlanan raporunda, Amazon'da 920 kilometrekarelik ormanlık alanın yok olduğu, haziranda tahrip edilen ormanlık alanın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 88 arttığı bildirilmişti.

Bolsonaro, raporu ve INPE'yi hedef alan sert açıklamalar yapmış, enstitünün başkanı görevinden ayrılmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 11:06
  1. Almanya
  2. Amazon
  3. Brezilya
  4. Norveç

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Emet’te Kaplıcalar Caddesi yeni yüzüyle hizmette
    1. Emet’te Kaplıcalar Caddesi yeni..
    2. Medipol Başakşehir'e MHK'den..
    3. Milli gözlem uydusu RASAT 8 yaşında
    4. Azmiyle engelleri aştı
    5. ŞSM’de açık hava konseri
    6. Esed rejimi ve Rusya'nın Kurban..
    7. İçişleri Bakanlığı: "İç Güvenlik..
    8. Üniversite elektronik kayıt nasıl..
    9. "Tüp mide ameliyatı"yla zayıflayıp..
    10. Ganalı yıldız Attamah Rizespor'da
    11. (Özel) Ege’de düzensiz göçmen sayısı..
    12. Saklı Şelaleye yürüyüş yolu
    13. GAÜN’den ayakkabı üreticilerine dev..
    14. Doğan: “Akdeniz Meyve Sineği ile..
    15. Kaspersky'nin yeni teknolojisi şüpheli..
    16. Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale..
    17. Federer, Cincinnati Masters'ta elendi
    18. Hayat Ağacı’na 742 hisse
    19. Antalya'da el frenini çekip ‘devletten..
    20. "ABD'nin Hizbullah'a yönelik yaptırım..
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Yunan basını manşetlerine taşıdı! 'Türkler füzeleri ateşliyor'
    Yunan basını manşetlerine taşıdı! 'Türkler füzeleri ateşliyor'
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi
    AK Parti, Gül ve Davutoğlu’na neden yer vermedi? İşte AK Parti cephesinden gelen cevap
    AK Parti, Gül ve Davutoğlu’na neden yer vermedi? İşte AK Parti cephesinden gelen cevap

    Günün Karikatürü

    16 Ağustos 2019
    Kandil’de vahşet! Teröristleri yakarak öldürdüler
    Kandil’de vahşet! Teröristleri yakarak öldürdüler
    İlk yerli uçak gemisini tanıttılar! Onlarca savaş uçağı taşıyabiliyor
    İlk yerli uçak gemisini tanıttılar! Onlarca savaş uçağı taşıyabiliyor