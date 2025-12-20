  • İSTANBUL
Bologna, İtalya Süper Kupa'da finale çıktı! Inter'de büyü hüzün
Spor

Bologna, İtalya Süper Kupa'da finale çıktı! Inter'de büyü hüzün

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Bologna, İtalya Süper Kupa'da finale çıktı! Inter'de büyü hüzün

İtalya Süper Kupa yarı finalinde Inter ile normal süresi 1-1 biten karşılaşmada penaltılarda rakibini 3-2 mağlup eden Bologna, adını finale yazdırdı.

İtalya Süper Kupa yarı finalinde Inter'i penaltılarla eleyen Bologna, finale çıktı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park'ta oynanan karşılaşmada Inter, 2. dakikada Marcus Thuram'ın golüyle öne geçti.

Bologna, maçın 35. dakikasında Riccardo Orsolini'nin penaltı golüyle beraberliği yakaladı.

Yarı final mücadelesinin normal süresinde eşitlik bozulmayınca maç penaltılara kaldı.

Penaltı atışlarında rakibine 3-2 üstünlük sağlayan Bologna, finalde Napoli'nin rakibi oldu.

 

