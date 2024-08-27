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Ekonomi Bolluk yüzleri güldürdü! Palamudun fiyatı belli oldu
Ekonomi

Bolluk yüzleri güldürdü! Palamudun fiyatı belli oldu

Yeniakit Publisher
2024-08-27 16:52:00 -
Bolluk yüzleri güldürdü! Palamudun fiyatı belli oldu

Batı Karadeniz'deki palamut bolluğu vatandaşları sevindirdi. Tezgahlardaki çingene palamudu fiyatı 75-100 lira arasında değişiyor.

Batı Karadeniz'in gözde sahil kasabalarından Akçakoca'da palamut bolluğu yaşanıyor. 1 Eylül'de başlayacak balık av sezonu için hazırlıklar sürerken, denizlerde palamut balığının yoğunluğu umutları artırıyor.

VATANDAŞLAR BU KIŞ PALAMUDA DOYACAK

Balıkçıların "bol ve bereketli" olarak nitelendirdiği palamutlar, küçük boyları 75 TL, iri boyları ise 100 TL'den satışa sunuldu.

'İRİLERİ 100 LİRADAN SATIŞA SUNDUK'

Akçakoca'da uzun yıllardır balıkçılık yapan Necati Kar, "Olta avcılığı başladı. 1 Eylül itibariyle yasaklar kalkınca daha da bol olacak. Küçükleri 75, irileri 100 liradan satışa sunduk. Vatandaşlar da mutlu. Palamut fiyatının normal olduğunu söylüyorlar. Tabii palamut biraz daha bollaşınca fiyat düşecektir" dedi.

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