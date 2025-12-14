  • İSTANBUL
Ekonomi
9
Yeniakit Publisher
A101’de Galaxy S25 Ultra ve S24 Ultra satışı başladı! Fiyatları nasıl buldunuz?

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Zincir marketler teknolojik ürün satışlarını sürdürürken A101 de dikkat çeken modelleri raflarına taşıdı. A101’in güncel aktüel ürünleri arasında Samsung’un amiral gemisi telefonları Galaxy S25 Ultra ve Galaxy S24 Ultra yer aldı. Sınırlı stokla satışa sunulan ürünlerin fiyatları ve teknik özellikleri teknoloji meraklılarının ilgisini çekti. Kampanya kapsamında telefonların yanı sıra farklı teknolojik ürünler de tüketicilerle buluşturuluyor.

#1
SAMSUNG Galaxy S24 Ultra 12/256 GB: 55.999 TL

#2
SAMSUNG Galaxy A55 8/256 GB: 22.399 TL

#3
SAMSUNG Galaxy S23 Ultra 12/512 GB: 76.499

#4
SAMSUNG Galaxy A17 6/256 GB: 13.099 TL

#5
SAMSUNG Galaxy S21 FE 8/128 GB: 16.999 TL

#6
XIAOMI Redmi 13 8/256 GB: 11.999

#7
realme C63 8/256 GB: 7.999

#8
realme C65 8/128 GB: 7.199

