A101’de Galaxy S25 Ultra ve S24 Ultra satışı başladı! Fiyatları nasıl buldunuz?

Zincir marketler teknolojik ürün satışlarını sürdürürken A101 de dikkat çeken modelleri raflarına taşıdı. A101’in güncel aktüel ürünleri arasında Samsung’un amiral gemisi telefonları Galaxy S25 Ultra ve Galaxy S24 Ultra yer aldı. Sınırlı stokla satışa sunulan ürünlerin fiyatları ve teknik özellikleri teknoloji meraklılarının ilgisini çekti. Kampanya kapsamında telefonların yanı sıra farklı teknolojik ürünler de tüketicilerle buluşturuluyor.